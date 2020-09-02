Москва, , 11:08 — REGNUM Издатели современных учебников по географии стараются извлечь прибыль из своего бизнеса, а не поработать над содержанием пособия. Об этом в интервью РИА Новости и «Комсомольской правде» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Учебник географии Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

«Я читаю очень много старых изданий по географии, по истории и понимаю, что тогда во главу угла ставилось познание, популяризация науки, в учебниках рассказывалось о том, чем ты можешь гордиться. А сейчас это только бизнес. Многим издателям важна прибыль, а не содержание», — сказал Шойгу.

По его словам, в Минпросвещения РФ уже направлена просьба отдавать такие учебники на рецензию Русскому географическому обществу, поскольку в РГО вопрос содержания учебников по географии смогут изучить учёные и академики.