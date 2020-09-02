Брянск, , 11:17 — REGNUM Ещё 26 носителей коронавируса выявлено в Брянской области за минувшие сутки. Выписано 33 пациента, сообщили 2 сентября в региональном оперативном штабе.

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За сутки лаборатории проверили 1071 тест. В целом специалисты провели 141 383 исследования.

Всего в регионе подтверждено 8278 случаев заражения коронавирусом. 6768 человек выздоровели