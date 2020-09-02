Москва, , 10:55 — REGNUM Русская православная церковь (РПЦ) назначила архимандрита Питирима (Донденко) православным епископом в столице Индонезии Джакарте, сообщает Antara.

Известно, что церемонию возглавил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. В мероприятии приняли участие представители посольства Индонезии в Москве, а также православные религиозные лидеры, в том числе епископы, отвечающие за азиатские регионы, такие как Сингапур, Япония и Филиппины.

Поверенный в делах посольства Индонезии в Москве Азис Нурвахьюди встретился с патриархом Кириллом и передал приветствия от правительства и народа Индонезии.

По словам Азиса Нурвахьюди, последний индонезийско-российский межконфессиональный диалог прошел в 2018 году в Москве.

Поверенный в делах посольства Индонезии в Москве выразил надежду, что патриарх Кирилл сможет в будущем посетить Индонезию.

Напомним, община индонезийских православных христиан впервые возникла в Батавии (Джакарта) в 1930-х годах. В настоящее время православные церкви доступны в ряде городов Индонезии, таких как Джакарта, Денпасар, Соло и Медан. Большинство этих церквей возглавляют православные священники из Индонезии.