Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM В Свердловской области за 1 сентября подтверждено ещё 115 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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COVID-19 лабораторно установлен ну 49 жителей Екатеринбурга. Также выявленные пациенты есть в Асбесте, Берёзовском, Белоярском, Богдановиче, Ревде, Верхней Пышме, Краснотурьинске, Кушве, Красноуральске, Первоуральске, Рефтинском, Каменске-Уральском, Каменском районе, Ирбите, Качканаре, Среднеуральске, Нижнем Тагиле, Нижнесергинском районе, Реже, Серове, Полевском и в Шалинском городском округе.

С начала пандемии в регионе было выявлено 25 547 заразившихся.