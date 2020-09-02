Стокгольм, , 11:22 — REGNUM Гренландия, Судан и Швеция являются одними из немногих стран, в которых нет рекомендаций по ношению защитных средств полости рта и органов дыхания. В Агентстве по общественному здравоохранению не исключили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в стране, граждан рекомендуют носить маски. Однако, как оказалось, шведы этого не хотят. Введение масочного режима поддерживают только трое из десяти граждан. Об этом сообщила газета DagensNyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Согласно опросу, проведенному журналистами DagensNyheter совместно с социологами из Ipsos, только треть жителей Швеции хочет, чтобы в общественных местах был установлен масочный режим. Примерно столько же не имеют однозначного мнения, однако против данной меры высказались 43% опрошенных Гендерных особенностей при ответе о целесообразности ношения масок не прослеживается, в то время как молодёжь более позитивно относится к ношению средств индивидуальной защиты, чем пожилые люди.

«Что изменилось и заставило правительство большинства стран мира установить масочный режим?», — задаются вопросом журналисты.

Если спросить государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла, то, по его словам, дело обстоит не в эффективности ношения масок, а в принуждении граждан «что-то сделать».

«Может, это происходит потому, что на первый взгляд это кажется довольно простым решением? Многие страны подверглись резкому переходу к локдауну и считают, что они не могут к нему возвращаться, даже если уровень распространения инфекции увеличится. Тогда надо найти что-то простое и понятное», — считает Тегнелл.

Опрос DagensNyheter/Ipsos проводился в период с 11 по 23 августа. Всего в социологическом исследовании приняли участие 1 192 респондентов (291 человек ответил на вопросы посредством СМС-сообщений и 891 человек прошел опрос по интернету).