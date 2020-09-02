Чебоксары, , 10:47 — REGNUM В Чувашии за последние сутки выявлены 33 носителя коронавируса, зарегистрирован один летальный исход. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 2 сентября, в республике подтверждено 7836 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 33.

Победили коронавирус в Чувашии 6477 человек, или 82,66% пациентов. Из них за последние сутки выписаны 28 человек. В настоящее время насчитывается 1288 больных COVID-19.

В республике зарегистрирован ещё один летальный исход, в результате с начала пандемии скончался 71 пациент с COVID-19.

Ранее в Чувашии возобновила оказание плановой медицинской помощи республиканская клиническая больница. Возвращение в штатный режим проводится поэтапно, в настоящее время в отоларингологическом отделении оказывается экстренная медицинская помощь.

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