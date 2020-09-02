Москва, , 10:50 — REGNUM С лидером российской Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимиром Жириновским, который ранее сделал себе прививку от коронавируса, всё будет хорошо. Уверенность в этом 2 сентября выразил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

"Владимир Вольфович у нас неординарный человек, как мы знаем, это во-первых, поэтому ничего про Владимира Вольфовича конкретно я сказать не могу. Дай бог, чтобы у него было всё хорошо, и я уверен, что у него будет всё хорошо», — приводит его слова РИА Новости

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба ЛДПР сообщила, что лидер Владимир Жириновский сделал себе прививку от коронавирусной инфекции. При этом до того, сообщалось, что вакцину от SARS-CoV-2 испытывали на людях в возрасте от 18 до 60 лет, а для её применения на лицах старше 60 лет нужны дополнительные исследования.

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский сделал прививку против коронавируса