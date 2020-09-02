Калуга, , 10:56 — REGNUM 160 имён фронтовиков увековечено на новом мемориальном комплексе памяти энергетиков — участников Великой Отечественной войны в Калуге, где 1 сентября состоялась церемония открытия. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго».

160 имён фронтовиков увековечено на новом мемориальном комплексе памяти энергетиков — участников Великой Отечественной войны. Фото пресс-службы «Калугаэнерго»

Честь зажечь Вечный огонь на мемориале памяти была предоставлена председателю Совета ветеранов калужских энергетиков Борису Кипелову. Композицию комплекса дополняет патриотичное граффити с изображением советского солдата и модель опоры линии электропередачи со светящимися проводами. После возвращения с Великой Отечественной войны фронтовики активно участвовали в восстановлении и обеспечении электроснабжением городов и сёл. В течение послевоенных десяти лет энергетики ввели в эксплуатацию важные электроэнергетические объекты, построили десятки тысяч километров линий электропередачи.

В торжествах приняли участие врио калужского губернатора Владислав Шапша, ветераны и сотрудники энергопредприятия. Руководитель области подчеркнул важность того, что монумент энергетикам открыт именно в юбилейный год:

«Время скоротечно. В этом году мы уже отметили 75 летнюю годовщину Великой Победы. Время беспощадно к тем, кто ковал Победу. Это наш святой долг — передать нашим детям и внукам память и уважение к павшим защитникам Родины. К тем, кто воевал и после Победы восстанавливал страну из руин. Благодаря им наши дети 1 сентября пошли с улыбками в школу под мирным небом. Спасибо, что храните эту память. Спасибо, что в юбилейный год Великой Победы нашли возможность создать на территории Калужской области ещё одно памятное место, к которому всегда будут приносить цветы», — сказал Владислав Шапша.

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