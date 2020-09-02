Волгоград, 2 сентября 2020, 10:50 — REGNUM Водонапорную башню, подлежащую сносу, уничтожили военнослужащие инженерно-сапёрного полка Южного военного округа в посёлке Средняя Ахтуба под Волгоградом. Строение подорвали в рамках тактико-специального учения, сообщили 2 сентября в пресс-службе ЮВО.
Взрывотехники обследовали сооружение, рассчитали необходимое количество взрывчатых веществ, заложили их и детонирующие шнуры, а затем подорвали башню. Подобные учения проходят в разных военных городках Волгоградской области.
За время учений уже обрушено более десяти сооружений.