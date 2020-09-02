Пермь, , 10:12 — REGNUM Жителя Перми Дениса Елькина наградили медалью «За спасение погибавших». На заседании правительства 2 сентября врио губернатора Дмитрий Махонин вручил награду герою, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Указом президента России Владимира Путина пермяк награжден за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. В июне 2019 года Денис Елькин спас четырех человек из горящего дома в деревне Ярино.

Заметив пожар, мужчина бросился в дом, не дожидаясь пожарных. В момент возгорания находившиеся в доме люди спали. Громкие удары в дверь разбудили хозяина дома.

Попав внутрь жилища, Денис Елькин из-за плотной завесы дыма только по голосам смог определить местонахождения людей в помещениях. Одного человека пришлось выносить на себе, поскольку погорелец находился в бессознательном состоянии.