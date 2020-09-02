Москва, , 10:12 — REGNUM По утрам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов делает небольшую пробежку и занимается йогой. Об этом он рассказал в ходе всероссийского онлайн-урока «Будь здоров!».

«Уверен, каждый занимается как минимум физической зарядкой по утрам или посещением уроков физкультуры. Любой спорт важен — нужно не переусердствовать. Лично я утром делаю небольшую пробежку и немного занимаюсь йогой, чтобы потянуть мышцы и потренировать дыхание. Неплохая зарядка», — сказал Кравцов.

Министр рассказал, что в детстве занимался «и лыжами, и баскетболом, и немного боевыми искусствами»: «Компьютеры и гаджеты — это хорошо, но нужно подумать о здоровье».