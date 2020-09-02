Вашингтон, , 10:09 — REGNUM С выходом очередного дополнения в многопользовательской игре Red Dead Online появилось новое легендарное животное — белый койот. Об этом 1 сентября сообщил сайт студии Rockstar.

Ожидается, что его можно будет заметить недалеко от города Блэкуотер. Койот будет передвигаться по миру игры не один, его будет сопровождать стая падальщиков. Охотники, которым удасться добыть зверя, получат скидку на интересные игровые предметы.

Отмечается, что после выхода обновления новички, зашедшие в игру, могут получить бесплатную рубашку, удвоенную начальную сумму денежных средств и дополнительные очки опыта в некоторых режимах.

В августе 2020 года ИА REGNUM сообщило, что компания Rockstar вынуждена была «откатить» очередное обновление, которое принесло в игру множество ошибок. Разработчикам не удалось решить возникшие проблемы.