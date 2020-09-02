Москва, , 10:08 — REGNUM На уроках и на переменах в школах не стоит нарушать санитарно-эпидемиологические правила. Об этом в ходе всероссийского онлайн-урока «Будь здоров!» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Мы начинаем в сложных условиях — но начинаем новый год очно. На переменах не надо нарушать имеющиеся правила. Вы же ещё потом придёте домой — и надо, чтобы и ваши близкие были здоровы. Если вдруг вы чихаете — хотя люди чихают от разных причин — надо закрывать лицо. Можно это делать носовым платком или бумажным. При дыхании тоже небольшие количества того, что есть в носу, выделяются, и образуется небольшое облачко, которые из наших дыхательных путей вылетает», — сказала Попова.

Она также напомнила, что нужно ещё и правильно питаться: «У организма должны быть силы сопротивляться. Также надо правильно мыть руки. Всё вокруг может иметь на себе вирусы. Сегодня не нужно брать чужой учебник, и не нужно брать чужой карандаш. Либо же с помощью санитарных салфеток или санитайзеров обработать руки».