Москва, , 09:51 — REGNUM В новом учебном году более 40 тысяч школ открыли свои двери для очного образования. Об этом в ходе всероссийского онлайн-урока «Будь здоров!» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Дистанционное обучение © ИА REGNUM

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"Вчера начался новый учебный год. Мы к нему готовились. Многие школьники соскучились по школе, по учителям, родители также ждали этого праздника. Вчера более 40 тысяч школ открыли двери. Конечно, этот год важен с точки зрения соблюдения санитарных требований, потому что если их соблюдать, то будет минимум угрозы здоровью учеников и учителей. Это мы видим на ЕГЭ, где соблюдались меры и вспышек заболевания не зафиксировано», — сказал Кравцов.

Он также напомнил, что в России прошла детская оздоровительная кампания и соблюдение санитарных требований «позволило провести её в безопасности»: «Прошу обязательно соблюдать эти меры, чтобы сохранить здоровье. Никогда дистанционные технологии не заменят очную систему образования».