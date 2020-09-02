Вольский район, , 10:12 — REGNUM В психоневрологическом интернате села Колояр Вольского района Саратовской области у 34 человек выявили коронавирусную инфекцию. Информацию об этом подтвердили в региональном минздраве.

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По результатам тестирования 26 августа у сотрудницы интерната, которая должна была 2 сентября выйти на работу, выявлен положительный тест на COVID-19. Среди проживающих и персонала провели тестирование на наличие инфекции. У 30 проживающих из 139 человек и четырех сотрудников подтвердились тесты на коронавирус. При этом у 29 проживающих и четырех сотрудников заболевание проходит бессимптомно. Одного пациента интерната 30 августа госпитализировали в стационар.

В настоящее время все проживающие изолированы и находятся под медицинским наблюдением. В помещениях проведена санитарная обработка. Ситуация в интернате находится под контролем, заверили в облминздраве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 1 сентября коронавирус подтвержден у 12 438 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 93 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 8038 человек.

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