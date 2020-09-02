Барнаул, , 09:41 — REGNUM Несмотря на заявления о готовности школ к новому учебному году, власти Алтайского края так и не решили вопрос с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора по защите детей от коронавируса. В частности, речь идёт об оснащении учебных заведений дорогостоящими приборами — рециркуляторами. Как сообщает «Толк» со ссылкой на родителей школьников, многие из них будут покупать их вскладчину и недоумевают: почему деньги нельзя было выделить раньше и на что пойдут уже выделенные из бюджета?

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Напомним, на только на днях министерство образования Алтайского края известило о дефиците рециркуляторов и бактерицидных ламп в образовательных организациях региона. Как следует из официального сообщения, на их приобретение распоряжением губернатора Виктора Томенко выделено 87 млн рублей. Но когда необходимые приборы будут закуплены и появятся в учебных заведениях — неизвестно.

Более того, когда это случится дефицит рециркуляторов все равно останется. Арифметика проста: средняя стоимость прибора, рассчитанного на помещение около 30 кв. метров, составляет 14 тысяч рублей. Если взять деньги, которые выделили край и город (другие муниципалитеты тоже могли выделить свои суммы), и предположить, что на них закупят только рециркуляторы (без учета антисептиков и других средств защиты), то выходит, что на 104 млн рублей можно приобрести около 7,5 тысяч аппаратов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на День знаний 1 сентября 2020 года свои двери открла только 1081 общеобразовательная организация Алтайского края.

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