Оренбург, 2 сентября 2020, 09:35 — REGNUM Оренбург 2 сентября присоединится к акции «Свет мира». Обелиск, расположенный на территории Мемориального комплекса памяти павших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, будет подсвечен цветами ленты медали СССР «За Победу над Японией» (красный-желтый-белый), сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, 2020 год объявлен Годом памяти и Славы. По всей России проходит акция «Дальневосточная Победа». В рамках акции организовано специальное освещение «Свет мира». В разных городах разные объекты окрасят в цвета муаровой ленты — символа Дальневосточной Победы, ставшей финальной точкой Второй мировой войны. Цвета имеют свою символику: красный — цвет Победы, белый — цвет флага Японии, желтый — цвет солнца и тепла.