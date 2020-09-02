Ростов-на-Дону, , 09:34 — REGNUM В Ростовской области за неделю дезинфекции подверглись 31,6 тыс. общественных пространств. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 2 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Обработку в муниципальных образованиях провели более 300 специалистов служб экстренного реагирования. С помощью спецтехники были обработаны остановочные комплексы, привокзальные площади, многоквартирные дома.

Санитарная обработка общественных пространств проводится на Дону с 4 апреля. Для этих целей за 50 млн рублей было приобретено два десятка спецавтомобилей на базе ГАЗ-27 057.