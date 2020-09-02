Москва, 2 сентября 2020, 09:35 — REGNUM Компания Zetta отложила выпуск российского электрокара City Modul 1. Об этом генеральный директор компании Денис Щуровский сообщил в интервью изданию «Ведомости».
Компания рассчитывала получить займ в размере 99,9 млн рублей под 1% годовых на пять лет от Фонда развития промышленности (ФРП). Однако получила отказ.
Отказ в получение бюджетного кредита стал причиной переноса начала производства электрокаров. Первоначально предполагалось, что выпуск серийных моделей начнётся в Тольятти в конце 2020 года.
«В этом году мы однозначно не успеем начать производство. Планы по запуску сохраняются, но переносятся», — добавил Щуровский.
Ранее стало известно, что начальная версия электрокара российской компании Zetta будет стоить 550 тысяч рублей.
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