Москва, , 09:35 — REGNUM Компания Zetta отложила выпуск российского электрокара City Modul 1. Об этом генеральный директор компании Денис Щуровский сообщил в интервью изданию «Ведомости».

Компания рассчитывала получить займ в размере 99,9 млн рублей под 1% годовых на пять лет от Фонда развития промышленности (ФРП). Однако получила отказ.

Отказ в получение бюджетного кредита стал причиной переноса начала производства электрокаров. Первоначально предполагалось, что выпуск серийных моделей начнётся в Тольятти в конце 2020 года.

«В этом году мы однозначно не успеем начать производство. Планы по запуску сохраняются, но переносятся», — добавил Щуровский.

Ранее стало известно, что начальная версия электрокара российской компании Zetta будет стоить 550 тысяч рублей.

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