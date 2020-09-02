Биробиджан, , 09:31 — REGNUM В Еврейской автономной области 3 сентября мероприятия и акции в честь окончания Второй мировой войны пройдут в онлайн формате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Организаторы отметили, что формат таких мероприятий хорошо зарекомендовал себя в День Победы и День России.

3 сентября с 20:30 до 21:00 по местному времени в рамках акции «Свет мира. Борьба за Победу» будет подсвечено здание областной филармонии. Прямая трансляция этого будет вестись в соцсетях.

В образовательных учреждениях ЕАО пройдут уроки, викторины и конкурсы рисунков, посвященные истории Второй мировой войны.

Большая часть мероприятий пройдёт в социальных сетях из-за ограничений введённых для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона предлагают принять участие в флэшмобах, презентациях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье готовятся к праздничным торжествам в честь окончания Второй мировой войны. Большая часть мероприятий пройдёт во Владивостоке.