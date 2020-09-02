Москва, , 09:28 — REGNUM С начала 2020 года в Москве поставлено на кадастровый учёт 20 объектов образования. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Следите за развитием событий в трансляции: «День знаний-2020 в условиях пандемии – все новости о 1 сентября в России»

В управлении рассказали о постановке на учёт нового детсада в деревне Саларьево. Объект имеет площадь 4 тыс. кв. метров и рассчитан на 220 мест. В здании есть музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий и медицинский блок.

«С начала года столичным Росреестром поставлены на кадастровый учет 20 объектов образования (школ и детских садов), площадь которых составляет свыше 300 тысяч кв. метров», — прокомментировал замглавы управления Виталий Матевосян.

По его словам, треть объектов появились на территории Новой Москвы.