Москва, , 09:21 — REGNUM Регионам России выделено дополнительно около 2,3 млрд рублей на обеспечение жильём детей-сирот. Соответствующее распоряжение 2 сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

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Субсидии для решения проблем с жильем получат 10 субъектов РФ: Алтай и Алтайский край, Адыгея, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Курганская и Псковская области.

Средства позволят обеспечить жильём ещё около 1, 5 тыс. детей-сирот. В документе говорится, что ежегодно на эти цели выделяется более 30 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье проблема с обеспечением жильём детей-сирот стоит весьма остро.

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