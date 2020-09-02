Тбилиси, , 09:29 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 38 случаев заражения коронавирусом. Данные об этом 2 сентября были опубликованы на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 1548 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. 27 пациентов, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из больниц по выздоровлении. Всего их 1270, или 82% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 19 пациентов. В карантине размещены 6059 человек, в стационаре — 239.

Стоит отметить, что в Грузии больше 38 случаев заражения коронавирусом за сутки выявляли только 16 апреля во время пика распространения SARS-CoV-2. Тогда за день обнаружили 42 носителя коронавируса.

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