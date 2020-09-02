Саратов, , 10:08 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 2 сентября коронавирус подтвержден у 12,55 тыс. человек, за сутки инфекцию выявили еще у 112 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 8116 человек, за сутки — 78 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 76 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди новых заболевших — 22 человека из числа контактных, в 89 случаях — заражение из неустановленных источников, один случай — завозной. Больше всего заболевших в возрасте старше 60 лет — 42 человека, шестеро — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 361,4 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,7 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, накануне еще один пациент с коронавирусом скончался в Саратове. Таким образом, с начала наблюдения погибли от COVID-19 по состоянию на 1 сентября 76 жителей Саратовской области.

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