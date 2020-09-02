Москва, , 08:59 — REGNUM С 1% до 12% выросла в августе доля реструктуризированных долгов, приходящихся на кредитные карты. Это следует из обзора рейтингового агентства АКРА.

Как сообщила директор агентства АКРА Ирина Носова, чьи слова приводит РБК, в настоящее время общий объём реструктуризированных долгов по кредитным картам возрос до 80−85 млрд рублей.

«Люди, которые до кризиса активно брали потребкредиты, не смогли продолжать их оформлять, в том числе из-за ужесточения политики банков. Такие клиенты стали наращивать задолженность именно по кредиткам, а потом из-за роста нагрузки обращались за реструктуризацией долга», — отметила Носова.

Также она уточнила, что такая тенденция свидетельствует об ухудшении качества задолженности физических лиц, потому что, если ранее «проблемной зоной» банков были потребительские кредиты, то сейчас сюда также входят кредитные карты.

При этом, по данным агентства, доля просроченной задолженности банкам в этом году составляет в среднем 4,6%, что является более низким показателем в сравнении с прошлым годом.

Кроме этого, отмечается, что в случае, если весь объём реструктуризированных кредитов продолжит оставаться проблемным, банки будут вынуждены делать резервы на около 70% задолженности, что приведёт к их потерям на уровне около 600 млрд рублей, что составляет 5−6% банковских капиталов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рост объёма реструктурированных кредитов в России продолжится, несмотря на замедление темпов роста этого показателя.