Сухум, , 09:00 — REGNUM 29 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 1 сентября. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 194 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 29 из них, — сообщили в штабе. — Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших пять человек».

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находится 29 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», за сутки госпитализирован один новый пациент. В тяжелом состоянии находятся пять человек.

Стоит отметить, что всего в Абхазии выявили 359 носителей коронавируса, из которых 125 победили инфекцию. За время пандемии скончались четыре человека с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии за сутки выявили 15 носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: Врач назвала особенности распространения коронавируса в Сухуме