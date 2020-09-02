Москва, , 08:53 — REGNUM Жители Москвы ежедневно вносят около 5 тыс. записей о своём здоровье в электронные медицинские карты, сообщает 2 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Записи вносятся в раздел «Дневник здоровья» электронных медкарт на портале mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Функция появилась пять месяцев назад, 27 марта, всего за это время сделано более 750 тыс. записей.

В дневник можно записывать данные о температуре тела, сатурации, артериальном давлении, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови.

«Лечащему врачу это дает возможность составить более полную картину о здоровье пациента и оперативно отслеживать изменения, происходящие в его организме», — пояснили в мэрии.