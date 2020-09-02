Нур-Султан, , 08:50 — REGNUM Более 3 тыс. участковых пунктов полиции в Казахстане нуждаются в ремонте. Об этом 2 сентября заявил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев на заседании правительства.

По его словам, из 22,8 тыс. пунктов в ремонте нуждаются 3,4 тыс., или 15%. Кроме того, требуется строительство 279 участковых пунктов и покупка 1,5 тыс. единиц служебного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения статуса участковых полицейских. Глава государства призвал в целом реформировать МВД.

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