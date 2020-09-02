Наталия Николаева, 2 сентября 2020, 09:08 — REGNUM Накануне нового учебного года в Чувашии разгорелся скандал, «пожар и чрезвычайное происшествие» из-за одной сельской школы: выяснилось, что местные власти и подрядчик сорвали открытие школы № 1 в посёлке Вурнары, где учатся более 800 детей и где до сих пор продолжаются ремонтные работы. По словам строителей, в настоящее время выполнено около половины работ, но региональные власти ставят это под сомнение, полагая, что сделано ещё меньше. Несмотря на срыв сроков, местные власти не вели претензионную работу с исполнителем и не просили о помощи региональные власти, не поставив в известность ни минстрой, ни минобразования. Врио главы Чувашии Олег Николаев отмечает, что увиденное повергло его «в ужас», а министр строительства Александр Героев признался, что в этой ситуации сложно «матом не выругаться». О проблемном объекте врио Олег Николаев доложил министру просвещения России Сергею Кравцову в ходе рабочей встречи, взяв данный вопрос на личный контроль. 1 сентября на объекте побывали члены правительства во главе с руководителем республики.
МБОУ «Вурнарская школа № 1 им. И. Н. Никифорова» создано в 1920 году и расположено в районном центре — в посёлке Вурнары. В этом году на капитальный ремонт образовательного учреждения выделено 30 296 562 рубля бюджетных средств, по итогам торгов размер контракта составил 25 297 629,27 рубля (снижение на 16,5%), победителем стала частная компания. Заказчиком выступила сама школа.
Контракт был заключён 22 июня, работы должны были быть завершены 30 августа. Основной объём связан с общестроительными работами, заменой кровли, фасада, водопровода, канализации, системы вентиляции, электроосвещения. В пристрое начальной школы должны отремонтировать систему отопления.
1 сентября в школу должны были пойти 817 детей, в том числе 345 младшеклассников. Но начало нового учебного года сорвано: по прикидкам подрядчика, в настоящее время выполнено 50%, региональные власти скептически оценивают это заявление.
Муниципальные чиновники ссылаются на то, что в июле работы на объекте шли, а проблемы начались в августе. Несмотря на срыв работ, ни администрация Вурнарского района, ни руководство школы не било в набат, доведя ситуацию до «чрезвычайного происшествия». В местном депутатском корпусе робко говорят, что в начале августа пытались достучаться до местных властей, предлагая расторгнуть контракт с подрядчиком, но в итоге всё было пущено на самотёк со стороны всех участников процесса. Хотя оставшегося времени у местных властей, строителей и депутатского корпуса было достаточно, чтобы совместно решить вопрос.
25 августа было получено предостережение прокуратуры, и проблема получила региональный характер. 1 сентября ситуацию на объекте лично оценил руководитель республики Олег Николаев, назвав её «пожаром в Вурнарах».
Министр строительства и архитектуры Чувашии Александр Героев, который ранее возглавлял строительную компанию, был более эмоционален.
По словам Александра Героева, для оперативного и эффективного решения проблемы в Вурнарах «придётся поселить минстрой, службу единого заказчика, проектировщиков, госэкспертизу и дополнительных подрядчиков»:
Стоит задача сдать объект до конца сентября. В настоящее время 345 детей младших классов ходят в здание начальных классов при школе, ученики средних и старших классов пока учатся дистанционно.
По поручению Олега Николаева контроль над завершением капремонта перейдёт к республиканской службе единого заказчика. Отчёт о выполнении работ будет представляться ежедневно. Главе администрации Вурнарского района Леониду Николаеву предложено уйти в отставку.
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