2 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

1 сентября не все школьники Чувашии пошли в школу. 817 учеников школы №1 в Вурнарах не переступили порог своего образовательного учреждения. Причиной стал незавершенный капитальный ремонт. Власти делают кадровые выводы и решают проблему в ручном режиме.

Наталия Николаева, , 09:08 — REGNUM Накануне нового учебного года в Чувашии разгорелся скандал, «пожар и чрезвычайное происшествие» из-за одной сельской школы: выяснилось, что местные власти и подрядчик сорвали открытие школы № 1 в посёлке Вурнары, где учатся более 800 детей и где до сих пор продолжаются ремонтные работы. По словам строителей, в настоящее время выполнено около половины работ, но региональные власти ставят это под сомнение, полагая, что сделано ещё меньше. Несмотря на срыв сроков, местные власти не вели претензионную работу с исполнителем и не просили о помощи региональные власти, не поставив в известность ни минстрой, ни минобразования. Врио главы Чувашии Олег Николаев отмечает, что увиденное повергло его «в ужас», а министр строительства Александр Героев признался, что в этой ситуации сложно «матом не выругаться». О проблемном объекте врио Олег Николаев доложил министру просвещения России Сергею Кравцову в ходе рабочей встречи, взяв данный вопрос на личный контроль. 1 сентября на объекте побывали члены правительства во главе с руководителем республики.

Школа закрыта на ремонт Cap.ru

МБОУ «Вурнарская школа № 1 им. И. Н. Никифорова» создано в 1920 году и расположено в районном центре — в посёлке Вурнары. В этом году на капитальный ремонт образовательного учреждения выделено 30 296 562 рубля бюджетных средств, по итогам торгов размер контракта составил 25 297 629,27 рубля (снижение на 16,5%), победителем стала частная компания. Заказчиком выступила сама школа.

Контракт был заключён 22 июня, работы должны были быть завершены 30 августа. Основной объём связан с общестроительными работами, заменой кровли, фасада, водопровода, канализации, системы вентиляции, электроосвещения. В пристрое начальной школы должны отремонтировать систему отопления.

1 сентября в школу должны были пойти 817 детей, в том числе 345 младшеклассников. Но начало нового учебного года сорвано: по прикидкам подрядчика, в настоящее время выполнено 50%, региональные власти скептически оценивают это заявление.

Муниципальные чиновники ссылаются на то, что в июле работы на объекте шли, а проблемы начались в августе. Несмотря на срыв работ, ни администрация Вурнарского района, ни руководство школы не било в набат, доведя ситуацию до «чрезвычайного происшествия». В местном депутатском корпусе робко говорят, что в начале августа пытались достучаться до местных властей, предлагая расторгнуть контракт с подрядчиком, но в итоге всё было пущено на самотёк со стороны всех участников процесса. Хотя оставшегося времени у местных властей, строителей и депутатского корпуса было достаточно, чтобы совместно решить вопрос.

25 августа было получено предостережение прокуратуры, и проблема получила региональный характер. 1 сентября ситуацию на объекте лично оценил руководитель республики Олег Николаев, назвав её «пожаром в Вурнарах».

После ремонта Cap.ru

«То, что я увидел, конечно, это ужас. Это называется чрезвычайное происшествие. Даже то, что уже сделано, оставляет желать лучшего. Налицо очень небрежное выполнение предусмотренных строительно-монтажных работ, поэтому принято решение, что республиканская служба единого заказчика со 2 сентября берёт полное кураторство над этим объектом и будет контролировать ход стройки. Министерство строительства Чувашии также будет полностью сопровождать весь процесс. Главная задача — это в кратчайшие сроки реализовать все предусмотренные здесь работы. В итоге дети будут учиться в нормальных условиях, установленных на сегодняшний день стандартами для организации образовательного процесса», — рассказал Олег Николаев журналистам.

Министр строительства и архитектуры Чувашии Александр Героев, который ранее возглавлял строительную компанию, был более эмоционален.

«Что касается причины срыва, то здесь комплекс проблем. Начинается с проектно-сметной документации, считаю, что она разработана некачественно — вот как матом тут не выругаться…», — остановил съёмку министр, подбирая цензурные слова:

«…Это неквалифицированные кадры со стороны подрядчика, ну и, надо честно сказать, — не совсем профессиональная работа заказчика».

Врио главы Чувашии Олег Николаев Cap.ru

По словам Александра Героева, для оперативного и эффективного решения проблемы в Вурнарах «придётся поселить минстрой, службу единого заказчика, проектировщиков, госэкспертизу и дополнительных подрядчиков»:

«Думаю, что в течение двух дней мы определимся, какие это дополнительные ресурсы — денежные, людские, какие решения нужно предпринять, чтобы внести изменения в проектно-сметную документацию, узаконить и получить дополнительные ресурсы. Потому что то, что мы сегодня на объекте видели, по меньшей мере не внушает доверия».

Министр строительства Александр Героев Cap.ru

Ремонт в классе только начался Cap.ru

Стоит задача сдать объект до конца сентября. В настоящее время 345 детей младших классов ходят в здание начальных классов при школе, ученики средних и старших классов пока учатся дистанционно.

Ремонт продолжается Cap.ru

По поручению Олега Николаева контроль над завершением капремонта перейдёт к республиканской службе единого заказчика. Отчёт о выполнении работ будет представляться ежедневно. Главе администрации Вурнарского района Леониду Николаеву предложено уйти в отставку.

Читайте развитие сюжета: Ещё один сити-менеджер в Чувашии может уйти в отставку