В Северной Осетии число носителей коронавируса приближается к пяти тысячам
В Северной Осетии число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4989. За минувшие сутки прирост составил 23 человека, такие данные привел 2 сентября минздрав региона.
В Пензе женщина потеряла полмиллиона рублей, ожидая компенсации за COVID-19
В Пензе от телефонной мошенницы пострадала 70-летняя женщина, которая обратилась с заявлением в полицию о списании со счета 519 тыс. рублей. Пострадавшей злоумышленница пообещала перечислить компенсацию в размере 5,2 тыс. рублей за COVID-19, выведав реквизиты банковской карты и смс-коды.
Миронов: в России снижаются шансы дожить до пенсии
Свежие статистические данные об ожидаемой продолжительности жизни в России в очередной раз доказывают необходимость возврата прежнего пенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
В России доказано одно повторное заражение коронавирусом
Достоверно доказанным является только один клинический случай повторного заражения коронавирусом в России. Об этом заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Фёдор Лисицын в эфире телеканала «Россия 24».
Песков перечислил регионы РФ с наиболее высоким иммунитетом к SARS-CoV-2
Российские регионы, в которых уровень популяционного иммунитета превышает 20%, назвал 2 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Новую инфекционную больницу в Псковской области подключили к электросети
Новую инфекционную больницу в Пскове и ее отделение в Великих Луках, построенные военными строителями по поручению президента Владимира Путина, подключили к электроснабжению. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе компании «Россети».
В Алтайском крае говорят о постепенном снижении новых случаев коронавирус
В августе 2020 г. в Алтайском крае выявлено почти в 4,5 раза меньше случаев коронавируса, чем в июле. Показатель за месяц увеличился на 29%. Такие данные сегодня, 2 сентября, со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает оперативный штаб региона.
За прошедший месяц в целом в Сибири было подтверждено 20 624 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на 29% больше, чем в июле. На 31 августа в федеральном округе выявлено 90 615 случаев заболевания.
Алтайский край по итогам прошедшего месяца покинул второе место рейтинга регионов СФО с наибольшим приростом случаев заражения коронавирусом и замыкает пятерку данного рейтинга.
В Томской области коронавирус выявлен у 5795 человек
За прошедшие сутки в Томской области выявлено 47 носителей коронавируса, за весь период — 5795, сообщили 2 сентября в региональной администрации.
В Петербурге назвали условия работы театров и кинотеатров с 12 сентября
Возобновить свою работу с 12 сентября петербургские театры, кинотеатры и концертные залы смогут только при соблюдении целого ряда условий, касающихся обеспечения эпидемической безопасности, установленных Роспотребнадзором. Об этом 2 сентября заявили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.
Новосибирский планетарий открылся после карантина
Большой новосибирский планетарий с сегодняшнего дня, 2 сентября, вновь начал принимать посетителей после карантина из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.
В Курской области выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом
В Курской области 2 сентября зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 7177 положительных тестов.
В Тульской области подтвердили 30 случаев заражения коронавирусом
30 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за истекшие сутки. Скончался один человек, сообщили 2 сентября в федеральном оперативном штабе.
В Омской области скончались 203 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Омской области скончались пять пациентов с коронавирусом, за весь период — 203.
В Орловской области выявили 51 носителя коронавируса
За минувшие сутки ещё 51 носитель коронавируса выявлен в Орловской области. Скончался один человек, сообщили 2 сентября в федеральном оперативном штабе.
Жители забайкальского села пожаловались на работу районной больницы
Работа районной больницы села Верх-Усугли в Забайкальском крае станет поводом для разбирательств. Как сообщает сегодня, 2 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова первого заместителя министра здравоохранения региона Андрея Балуева, об отсутствии диагностического оборудования, физиокабинета, нехватки специалистов жители данного населённого пункта заявили в обращении к главе Забайкалья Александру Осипову.
Фрамкомпании из России смогут производить иностранные вакцины от COVID-19
Иностранные вакцины от коронавирусной инфекции смогут производить фармацевтические компании из России, используя свои производственные мощности. Об этом 2 сентября рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью программе «Поздняков» телеканала НТВ.
В ПФО число новых носителей SARS-CoV-2 превысило число выздоровевших
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 2 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 107 019 человек. При этом впервые почти за три месяца число новых выявленных за сутки носителей коронавируса превысило количество выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за последние сутки выявили 918 новых случаев заражения коронавирусом, а выписаны в округе 856 человек.
Убыток авиакомпаний России за полгода составил 121 млрд рублей
Российский авиационные компании потеряли за первое полугодие текущего года от пассажирских перевозок 121 млрд рублей. Это следует из данных Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), 2 сентября приводимых ТАСС.
В Мордовии второй день подряд выявляют 31 новый случай заражения SARS-CoV-2
В Мордовии по состоянию на 2 сентября выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений увеличилось до 5524 случаев.
Медосмотр при прививании от коронавируса «проходит в обычном порядке»
Приготовления при использовании вакцины от коронавируса ничем принципиально не отличаются от обычной медицинской практики. Об этом 2 сентября заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».
В Ивановской области подтвердили 38 случаев заражения коронавирусом
Ещё 38 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за прошедшие стуки. Выписаны 28 пациентов, сообщили 2 сентября в федеральном оперативном штабе.
На юге РФ в летнем сезоне отдыхала половина от обычного числа туристов
В нынешнем сезоне на юге России в общей сложности отдыхало 7 млн туристов, что в два раза меньше в сравнении с обычным уровнем отдыхающих, однако в условиях пандемии такой результат является хорошим. Об этом 2 сентября сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на открытии выставки «Знай наше».
В Кабардино-Балкарии отмечается рост числа носителей коронавируса
В Кабардино-Балкарии фиксируется рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние недели ежедневный прирост пациентов с диагнозом COVID-19 увеличился с 14 (9 августа) до 28 (1 сентября), сообщили в федеральном оперативном штабе.
«Серьёзных осложнений нет» — о российской вакцине от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса продолжает проходить испытания, при этом серьёзных побочных эффектов по-прежнему не обнаруживается. Об этом 2 сентября заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».
Почти 750 тыс. нижегородцев сдали тесты на коронавирус
В Нижегородской области по состоянию на 2 сентября исследование на коронавирус прошли 749 517 человек.
В Марий Эл выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом
В Марий Эл по состоянию на 2 сентября выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4293 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Глава компании «Сибур» привился от коронавируса российской вакциной
Глава компании «Сибур» Дмитрий Конов поставил себе прививку от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник-V», который разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.
В Нижегородской области скончались ещё четыре человека с диагнозом COVID-19
По состоянию на утро 2 сентября в Нижегородской области число жителей, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом, увеличилось до 481 человека.
Среди нижегородцев выявили рекордное число заражений коронавирусом за месяц
В Нижегородской области по состоянию на 2 сентября выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 27 967 случаев заражения SARS-CoV-2.
В Дагестане число жертв COVID-19 превысило 500
Три человека с подтвержденным COVID-19 умерли в Дагестане 1 сентября. Всего в республике с начала пандемии скончались уже 502 носителя инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб.
В Белгородской области выявили ещё 44 носителей коронавируса
44 новых носителя коронавируса выявлены в Белгородской области за прошедшие сутки. Выписаны 94 пациента, сообщили 2 сентября в федеральном оперативном штабе.
Вакцина от коронавируса: что даст очередной этап испытаний на добровольцах?
Вакцина от коронавируса нового типа в настоящее время в России проходит этап послерегистрационных исследований. Об этом 2 сентября заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын на телеканале «Россия 24».
Собянин: 2020 год вписал необычную страницу в историю Москвы
Москва за свою историю многое видела, но 2020 год стал для неё один из самых необычных. Об этом 2 сентября написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Мэр поздравил москвичей с Днём города, напомнив, что столице исполнилось 873 года.
«На своем веку она многое повидала, но нынешний год вписал одну из самых необычных страниц в историю Москвы», — заявил мэр.
На Ставрополье выздоровели более 8,2 тыс. заразившихся коронавирусом
Сто человек с подтвержденным COVID-19 выздоровели на Ставрополье 1 сентября. Всего в регионе с начала пандемии болезнь победили 8 тыс. 262 человека, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
В Татарии вторые сутки выявляют 27 новых случаев заражения коронавирусом
По состоянию на 2 сентября заражены коронавирусом 6563 жителя Татарии, за сутки инфицированы еще 27 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5393 человека, за сутки победили инфекцию 37 пациентов. Скончались с момента начала наблюдения 62 человека.
В Калмыкии за сутки выявили 79 носителей коронавируса
В Республике Калмыкия за сутки выявили 79 носителей коронавирусной инфекции, выздоровели 27 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 2 сентября.
В Поволжье впервые за месяц выявили более 900 случаев заражения SARS-CoV-2
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 2 сентября выявили 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 129 842 случаев.
Эпидемиолог заявил об отсутствии осложнений после вакцины от коронавируса
Осложнения после вакцинирования от коронавируса у людей не наблюдаются, а эффекты характерны для любой вакцины. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.
«По осложнениям ничего не изменилось. Никаких серьезных осложнений, так сказать, не обнаружено. То, что называется, осложнения пресловутые. Вот размахивают списком «144 побочных эффекта» — это всё осложнения уровня любой обычной вакцинации… Это даже не осложнения, это именно наблюдаемые эффекты», — сказал Лисицын.
В Красноярском крае выявлено более 17 тысяч носителей коронавируса
По состоянию на 2 сентября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 17 089 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 110 случаев заражения.
В Рязанской области выявили 27 новых носителей коронавируса
За последние сутки 27 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области, сообщили 2 сентября в региональной оперативной рабочей группе. В больницах находятся 158 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.
Собянин — москвичам: мы смогли обуздать неизвестную болезнь
Мэр Москвы Сергей Собянин. Уверен, что всё плохое в жизни города рано или поздно забудется. Об этом он написал 2 сентября в личном блоге.
Мэр написал, что единство жителей Москвы сейчас ощущается «как-то по-особенному».
«Вновь открываем для себя соучастие и доброту москвичей. И, конечно, чувствуем, как много значат для нас родные и друзья. Вместе мы смогли обуздать новую неизвестную болезнь», — отметил Собянин.
В Ростовской области от COVID-19 скончались ещё пять пациентов
В Ростовской области за истекшие сутки от COVID-19 скончались пять пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 2 сентября.
В Ростовской области за сутки подтвердили 145 случаев заражения SARS-CoV-2
В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 145 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 2 сентября.
В Волгоградской области выявили ещё 93 носителя коронавируса
За истекшие сутки 93 носителя коронавируса выявлены в Волгоградской области. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили 2 сентября в региональном оперативном штабе.
В Воронежской области выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом
В Воронежской области 2 сентября выявлено 99 новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе зарегистрировано 14 тыс. 340 носителей вируса.
В Татарии ещё одна женщина скончалась от COVID-19
В Татарии по данным на 2 сентября зарегистрирован 62-й смертельный случай от COVID-19. За минувшие сутки скончалась 79-летняя женщина.
В Брянской области выявили 26 носителей коронавируса
Ещё 26 носителей коронавируса выявлено в Брянской области за минувшие сутки. Выписаны 33 пациента, сообщили 2 сентября в региональном оперативном штабе.
В Удмуртии провели более 280 тыс. исследований на коронавирус
В Удмуртии по состоянию на 2 сентября проведено 280 409 исследований для подтверждения заражения коронавирусом.
В Курганской области за сутки коронавирус подтвердился у 23 человек
В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Из них 14 выявлены в Кургане, который остаётся основным очагом заражения SARS-CoV-2.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 2 сентября, по данным штаба, зарегистрировано 3050 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Три человека скончались от COVID-19 в Удмуртии за сутки
В Удмуртии по данным на утро 2 сентября от последствий заражения коронавирусом скончались ещё трое человек за последние сутки. С учетом этих случаев число погибших от COVID-19 жителей республики выросло до 63 человек.
В Оренбуржье за сутки выявили 87 носителей коронавируса
В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 2 сентября, выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
По данным Управления Роспотребнадзора по региону, с начала пандемии лаборатории области провели исследования 486 087 тестов на SARS-CoV-2, в том числе 3018 анализов выполнено за последние сутки.
Три пациента с COVID-19 скончались за сутки в Мурманской области
В Мурманской области за сутки скончались три пациента с новой коронавирусной инфекцией, общее число жертв COVID-19 в регионе вросло до 165.
В Удмуртии выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии по состоянию на 2 сентября выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 3294 случаев.
https://regnum.ru/news/society/3051879.html
В Костромской области сообщили о смерти сорок второго больного COVID-19
В Астраханской области выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом
В Астраханской области 2 сентября подтверждено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 5809 положительных тестов.
В Свердловской области от COVID-19 скончались 460 пациентов
В Свердловской области за 1 сентября от COVID-19 умерли шестеро пациентов. Об этом сообщает оперштаб.
Сведений о поле скончавшихся официально не представлено. Также нет данных об их возрасте. Общее число случаев — 460.
В Ульяновской области за сутки от COVID-19 выздоровели 120 пациентов
В Ульяновской области суточное число выздоровевших превысило число выявленных случаев заражения коронавирусом — соответственно 120 и 95.
Театры, кинозалы и фуд-корты Петербурга откроют 12 сентября
Власти Санкт-Петербурга приняли решение о новом смягчении ограничительных мер в связи с коронавирусом. Речь идет об открытии театров, кинотеатров, фуд-кортов, магазинов-островов в торговых центрах, о снятии запретов на проведение массовых мероприятий. Соответствующий документ 2 сентября подписал губернатор Александр Беглов.
В Прикамье скончались ещё двое пациентов с COVID-19
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 2 сентября, зафиксировано два летальных исхода пациентов с коронавирусной инфекцией. Причиной смерти стали сопутствующие заболевания, сообщает краевой минздрав.
На муниципальных выборах Забайкалье пройдет 281 избирательная кампания
Муниципальные выборы в Забайкалье пройдут в условиях непрекращающиеся эпидемии коронавируса. Как сообщает сегодня, 2 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, 13 сентября на территории 27 муниципальных районов края к замещению планируется 1713 мандатов.
В России за сутки выявили 4952 новых случаев заражения коронавирусом
За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 4952 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В Прикамье выявлено ещё 60 носителей коронавируса
В Пермском крае за сутки, по состоянию на 2 сентября, выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. В больнице на лечении находятся 49 человек, в под меднаблюдением дома — 11, сообщает краевой минздрав.
В Пензенской области за сутки от COVID-19 выздоровели 85 пациентов
В Пензенской области по информации на 2 сентября коронавирусная инфекция подтвердилась у 8279 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 79 жителей региона. Всего с начала пандемии выздоровели 7698 пензенцев, за сутки — 85 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 109 человек.
В Центре Гамалеи оценили состояние привившегося от COVID-19 Жириновского
С лидером российской либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимиром Жириновским, который ранее сделал себе прививку от коронавируса, все будет хорошо. Уверенность в этом 2 сентября выразил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
На Среднем Урале зарегистрировано ещё 115 случаев COVID-19
В Свердловской области за 1 сентября подтверждено ещё 115 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
COVID-19 лабораторно установлен ну 49 жителей Екатеринбурга. Также выявленные пациенты есть в Асбесте, Берёзовском, Белоярском, Богдановиче, Ревде, Верхней Пышме, Краснотурьинске, Кушве, Красноуральске, Первоуральске, Рефтинском, Каменске-Уральском, Каменском районе, Ирбите, Качканаре, Среднеуральске, Нижнем Тагиле, Нижнесергинском районе, Реже, Серове, Полевском и в Шалинском городском округе.
За сутки 115 жителей России умерли от коронавирусной инфекции
За минувшие сутки в РФ от коронавирусной инфекции скончались 115 человек. Об этом 2 сентября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
«Зафиксировано 115 летальных исходов», — говорится в информации.
Всего с начала распространения коронавируса врачи зафиксировали 17 414 летальных исходов.
В Чувашии победили коронавирус ещё 28 человек
В Чувашии за последние сутки выявлены 33 носителя коронавируса, зарегистрирован один летальный исход.
Названы меры, к которым прибегнут в Петербурге при второй волне COVID-19
В Смольном разработан рамочный документ на случай второй волны коронавируса. Однако в нем не прописаны четкие даты и меры, но указаны направления, по которым чиновники планируют вести работу.
Суточная смертность от COVID в Петербурге продолжает нарастать
В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки констатировали еще 21 летальный случай от коронавирусной инфекции. Аналогичные показатели суточной смертности наблюдались в начале и в середине августа.
На хоккейные матчи в Новосибирске пустят только часть болельщиков
Матчи новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» смогут посетить до 2 тысяч болельщиков за раз. Об этом сообщила пресс-служба ХК.
В России за сутки выявили 4952 случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в РФ выявили 4952 носителя коронавируса, сообщает 2 сентября оперативный штаб Москвы.
Новые случаи были зафиксированы в 84 регионах. Наибольшее их количество выявлено в Москве — 625. Далее следуют Петербург — 189, Подмосковье — 158, Нижегородская область — 147, Ростовская область — 145. В группе лидеров оказались Ставрополье, Свердловская и Саратовская области.
В Центре им. Гамалеи сообщили, как вакцина от COVID-19 действует на пожилых
Прививка новой российской вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, была сделана некоторым сотрудникам данного учреждения, возраст которых составляет 70−80 лет. Об этом 2 сентября рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
В Челябинской области умерли ещё четыре заразившихся коронавирусом
В Челябинской области за 1 сентября скончались ещё четверо пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Случаев летального исхода от COVID-19 за отчётный период не выявлено. Все умерли от других заболеваний. Среди них двое мужчин 79 лет и 91 года и две женщины 65 и 92 лет.
В Ленобласти зарегистрирован 80-й летальный исход от COVID-19
В Ленинградской области за прошедшие сутки зарегистрирован новый, 80-й летальный случай среди пациентов, ранее заболевших COVID-19. Об этом 2 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.
В Петербурге подтвердились еще 189 случаев заражения коронавирусом
В Санкт-Петербурге выявили 189 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщили утром 2 сентября в федеральном оперативном штабе. Сегодняшний суточный показатель на четыре случая больше, чем был днем ранее.
В Челябинской области обнаружено ещё 73 случая COVID-19
В Челябинской области за 1 сентября обнаружили ещё 73 случая заражения коронавирусом. Об этом особщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе обнаружили 14 550 случаев COVID-19. На лечении находятся 2588 граждан.
Кемерово лидирует по числу выявленных случаев заражения за сутки в Кузбассе
Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 17 населённых пунктах Кемеровской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В Югре до второй декады сентября продлён ряд ограничений по COVID-19
Власти Югры продлили до 20 сентября 2020 года ряд ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Продлён режим обязательной самоизоляции пенсионеров от 65 лет и старше, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.
Запрещена деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров, а также кальянных.
Центр им. Гамалеи испытал вакцину от коронавируса на пожилых
Испытания вакцины от коронавируса прошли на людях старше 70 лет, сообщил директор ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, передаёт 2 сентября РИА Новости.
По словам Гинцбурга, вакцину получили сотрудники института старше 70 и даже 80 лет — всего 10−15 человек.
В саратовском интернате произошла вспышка коронавируса
В психоневрологическом интернате села Колояр Вольского района Саратовской области у 34 человек выявили коронавирусную инфекцию (среди проживающих — 30 случаев заражения, четыре — среди персонала).
В Саратовской области выявили 112 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Саратовской области по состоянию на 2 сентября коронавирус подтвержден у 12,55 тыс. человек, за сутки инфекцию выявили еще у 112 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 8116 человек, за сутки — 78 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 76 человек.
Попова призвала школьников не пользоваться чужими учебниками
На уроках и на переменах в школах не стоит нарушать санитарно-эпидемиологические правила. Об этом в ходе всероссийского онлайн-урока «Будь здоров!» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы начинаем в сложных условиях — но начинаем новый год очно. На переменах не надо нарушать имеющиеся правила. Вы же ещё потом придёте домой — и надо, чтобы и ваши близкие были здоровы. Если вдруг вы чихаете — хотя люди чихают от разных причин — надо закрывать лицо. Можно это делать носовым платком или бумажным. При дыхании тоже небольшие количества того, что есть в носу, выделяются, и образуется небольшое облачко, которое из наших дыхательных путей вылетает», — сказала Попова.
В Югре открываются сауны, кинотеатры и санатории
В Югре со 2 сентября снят ряд ограничений, ранее введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции. О этом сообщает региональный оперативный штаб.
Разрешена деятельность СПА-салонов, массажных кабинетов, соляриев и саун. Возобновляется деятельность кинотеатров при условии их заполняемости не более 50% мест, а также пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных организаций с возможностью бронирования мест.
Кроме того, с 7 сентября 2020 года в Югре в обычном режиме будут работать многофункциональные центры.
Попова рассказала, с чем связано решение открыть школы в очном формате
Принятие решения об открытии российских школ в обычном формате связано с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами. Об этом в ходе всероссийского онлайн-урока «Будь здоров!» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Полгода дети не переступали порог школы, и, взвесив все риски и разработав правила, с 1 сентября правительство и президент РФ Владимир Путин сказали об очном начале занятий, но по новым правилам. Ребята, которые много лет учатся в школе, приходят и видят новые правила: им надо входить в разные входы, к ним приходят учителя, их общение ограничили. Сегодняшний праздник после перерыва связан с новыми правилами, и их надо соблюдать, чтобы быть здоровым», — сказала Попова.
В Кузбассе зрителям разрешили посещать спортивные мероприятия
В Кемеровской области изменены правила проведения спортивных мероприятий. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Так, спортивные и физкультурные мероприятия со зрителями теперь можно проводить при заполненности спортивного сооружения до 50%.
В Пензенской области число жертв COVID-19 выросло до 109 человек
В Пензенской области число погибших от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 2 сентября достигло 109 человек. Еще одна пациентка с диагнозом COVID-19 скончалась за последние сутки.
Кравцов призвал не допустить возврата к дистанционному обучению
Возврата к дистанционному обучению в школах удастся избежать, если соблюдать санитарные правила. Об этом в ходе всероссийского онлайн-урока «Будь здоров!» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Если соблюдать санитарные правила, то минимизируется риск заражения. Важно не допустить риск возврата к дистанционному обучению. Многое зависит от того, насколько школьники соблюдают эти правила. Должен быть режим для их соблюдения. В этом ничего страшного нет», — сказал Кравцов.
В Югре за сутки выявили 68 заражений коронавирусом
В Югре за минувшие сутки выявлено 68 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Основные очаги заражения на 2 сентября: Сургут — 18 положительных тестов; Нижневартовск — 13; Радужный — 7; по пять случаев в Покачах, Ханты-Мансийске и Советском районе.
Всего с начала пандемии в Югре на 2 сентября зарегистрировано 19 744 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 18 601 человек, 169 пациентов с COVID-19 скончались.
Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 1 сентября составляет 1,04.
Кравцов: «дистант» никогда не заменит очную систему образования
В новом учебном году более 40 тысяч школ открыли свои двери для очного образования. Об этом в ходе всероссийского онлайн-урока «Будь здоров!» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Вчера начался новый учебный год. Мы к нему готовились. Многие школьники соскучились по школе, по учителям, родители также ждали этого праздника. Вчера более 40 тысяч школ открыли двери. Конечно, этот год важен с точки зрения соблюдения санитарных требований, потому что если их соблюдать, то будет минимум угрозы здоровья учеников и учителей. Это мы видим на ЕГЭ, где соблюдались меры, и вспышек заболевания не зафиксировано», — сказал Кравцов.
Роспотребнадзор проведёт в российских школах «Уроки здоровья»
Специалисты Роспотребнадзора 2 сентября посетят школы во всех регионах России проведут открытые «Уроки здоровья».
На Алтае так и не решили вопрос с рециркуляторами для школ
Несмотря на заявления о готовности школ к новому учебному году, власти Алтайского края так и не решили вопрос с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора по защите детей от коронавируса. В частности, речь идёт об оснащении учебных заведений дорогостоящими приборами — рециркуляторами. Как сообщает «Толк» со ссылкой на родителей школьников, многие из них будут покупать их вскладчину и недоумевают: почему деньги нельзя было выделить раньше и на что пойдут уже выделенные из бюджета?
Напомним, только на днях министерство образования Алтайского края известило о дефиците рециркуляторов и бактерицидных ламп в образовательных организациях региона. Как следует из официального сообщения, на их приобретение распоряжением губернатора Виктора Томенко выделено 87 млн рублей. Но когда необходимые приборы будут закуплены и появятся в учебных заведениях — неизвестно.
Очагом коронавируса в Карелии остаётся Петрозаводск
За последние сутки в Карелии выявлены 27 новых носителей коронавирусной инфекции, среди них пять детей. Выписан 31 человек. Об этом сообщил 2 сентября на своей странице в соцсети глава региона Артур Парфенчиков. Большинство заболевших и выздоровевших — в Петрозаводске.
В Ростовской области за неделю обработали 31 тыс. общественных пространств
В Ростовской области за неделю дезинфекции подверглись 31,6 тыс. общественных пространств. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 2 сентября.
В Псковской области коронавирусом переболели 3400 человек
В Псковской области за последние сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в то время как выписали после выздоровления сразу 57 человек, что более чем вдвое превышает показатель инфицирования. Об этом 2 сентября сообщили в областном оперативном штабе.
В Ростовской области опровергли слухи о справках за прогул в школе
Требование справок от педиатра о состоянии здоровья ребёнка, пропустившего один день школьных занятий, в Ростовской области является незаконным. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.
В Туве выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом
В Туве за минувшие сутки выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения по республике, за весь период эпидемии в регионе зарегистрировано 6890 случаев.
В одном из детских садов Батайска из-за SARS-CoV-2 изолировали группу
В Батайске Ростовской области одну из групп детского сада № 121 «Звездочка» изолировали из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.
Забайкальские медики и соцработники получат дополнительные выплаты
Для медицинских и социальных работников Забайкалья, работающих с больными — носителями коронавируса — предусмотрено выделение ещё более 230 миллионов рублей. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщила пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова и.о. губернатора Забайкальского края Андрея Кефера.
«На выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания из резервного фонда Правительства РФ краю выделено более 120 миллионов рублей. Дополнительно от Федерации нам поступило 15 миллионов. Медицинские работники Забайкалья получат стимулирующих выплат ещё на 110 миллионов рублей», — пояснил чиновник.
Московские врачи вылечили от COVID-19 ещё 1359 пациентов
В Москве после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 1359 человек. Об этом 2 сентября сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1359 пациентов», — сказала она.
Оренбуржцы опасаются открытия COVID-центра на базе роддома
В Оренбургской области жители Новотроицка опасаются, что городской родильный дом перепрофилируют в COVID-центр. В интернете создана петиция против закрытия роддома, передает корреспондент ИА REGNUM.
Между тем в минздраве Оренбургской области заявили, что информация о закрытии родильного дома не соответствует действительности.
В России ещё 24 млрд рублей направлены на выплаты медикам и соцработникам
Дополнительные средства на президентские выплаты медицинским и социальным работникам, а это более 24 млрд рублей, выделены российским правительством.
Массовая вакцинация от коронавируса начнётся в Москве 5 сентября
В Москве с 5 сентября начнётся массовая вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационных исследований, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.