В августе 2020 г. в Алтайском крае выявлено почти в 4,5 раза меньше случаев коронавируса, чем в июле. Показатель за месяц увеличился на 29%. Такие данные сегодня, 2 сентября, со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает оперативный штаб региона.

За прошедший месяц в целом в Сибири было подтверждено 20 624 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на 29% больше, чем в июле. На 31 августа в федеральном округе выявлено 90 615 случаев заболевания.

Алтайский край по итогам прошедшего месяца покинул второе место рейтинга регионов СФО с наибольшим приростом случаев заражения коронавирусом и замыкает пятерку данного рейтинга.