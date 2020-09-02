Владивосток, , 07:50 — REGNUM В Приморье открывают плавательные бассейны и океанариум, через две недели возможно возобновление спортивных тренировок в залах, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

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О том, что Роспотребнадзор согласовал послабления ограничительных мер, в соцсетях сообщил губернатор Олег Кожемяко.

«Как и другим учреждениям Приморья, перед открытием бассейнам необходимо пройти проверку на соблюдение санитарных норм. Думаю, уже в ближайшие дни они распахнут свои двери для посетителей.⠀

Океанариуму необходимо разработать и утвердить регламент работы в условия риска распространения новой коронавирусной инфекции и направить его в Роспотребнадзор», — написал Кожемяко.

Подписчики спрашивают, когда отроют бани, спортзалы, учреждения дополнительного образования.

«В течение двух недель будем наблюдать за эпидемиологической обстановкой. Если она останется стабильной или улучшится, то занятия будут разрешены», — ответили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае режим повышенной готовности с рядом ограничений продолжает действовать до особого распоряжения.