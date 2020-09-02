Лондон, , 07:58 — REGNUM Полиция Лондона во время протестной акции 1 сентября задержала 90 активистов движения «Восстание против вымирания» (Extinction Rebellion), борющегося против изменения климата ненасильственными методами. Об этом сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

«По состоянию на 18:00, 90 человек были задержаны за нарушения правопорядка, создание препятствий для движения транспорта, сопротивление полиции или нападение на сотрудника чрезвычайных служб», — говорится в заявлении, распространённом столичной полицией.

Активисты были задержаны на Парламентской площади в центре Лондона, где несколько сот демонстрантов несмотря на запрет полиции заблокировали проезжую часть.

По информации СМИ, всего в акции протеста в первый день участвовали около трёх тысяч человек. Протестующие обещают, что акция в Лондоне продлится десять дней. Столичная полиция предупреждает, что демонстрантам разрешено собираться только за пределами автомобильных дорог, а все попытки мешать движению будут немедленно пресекаться.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в центре Стокгольма около сотни активистов движения «Восстание против вымирания» (Extinction Rebellion), борющегося против изменения климата ненасильственными методами, блокировали автомобильное движение на подступах к острову Хельгеандсхольмен, на котором располагается национальный парламент.

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