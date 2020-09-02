Южно-Сахалинск, , 07:03 — REGNUM Одной из целей правительства Сахалинской области является увеличение населения региона в 2−3 раза, до миллиона или полутора миллионов человек соответственно, об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на встрече с журналистами в рамках молодежного форума «ОстроVа-2020», проходящего в Южно-Сахалинске.

«Мы хотим, чтобы население региона увеличилось вдвое-втрое, понятное дело, что все блага мы делаем и для местных, и для тех, кто приезжает, и те и другие родные. Если разница и существовала, то это вчерашний день. В будущее мы идем все вместе», — заявил Лимаренко.

Ранее сообщалось, что администрация Сахалинской области занимает первое место по внедрению программы «Дальневосточная ипотека» и вводит собственные программы для поддержки молодежи с целью не допустить оттока молодых специалистов и привлечь новые трудовые ресурсы.