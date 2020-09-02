Пекин, , 05:50 — REGNUM На материковой части Китая не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, сообщает 2 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в стране за сутки было выявлено лишь восемь «импортных» случаев опасной инфекции. Еще 26 пациентов были выписаны из больниц по выздоровлении. Смертей от опасной инфекции за сутки не зафиксировано.

Общее число заболевших в стране достигло 85 066 с начала эпидемии, из которых 198 пациентов продолжают получать медицинскую помощь, включая троих в тяжелом состоянии. Из больниц выписано 80 234 человека. Скончалось 4634 человека с начала эпидемии.