Петропавловск-Камчатский, , 05:49 — REGNUM На Камчатке за минувшие сутки у 13 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом минздраве.

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За весь период пандемии в регионе выявили 3877 носителей коронавируса.

Десять человек за сутки полностью выздоровели, за всё время вылечились — 3167 пациентов. 88 человек продолжают проходить лечение в стационарах. Ещё пять носителей коронавируса на Камчатке заболели пневмонией, всего таких пациентов в крае — 47.

С момента начала пандемии в регионе провели более 116 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки лабораторно коронавирус подтвердился ещё у 32 человек. Таким образом, с начала пандемии в регионе выявили 3418 носителей коронавируса.