Хараре, , 05:46 — REGNUM Правительство Зимбабве приняло решение возобновить внутренние авиаперелеты, ранее приостановленные из-за пандемии COVID-19, заявила глава министерства информации Моника Мутсванга в ходе брифинга.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

«Мы планируем сначала возобновить внутренние перелеты, а затем международные», — заявила она.

Министр отметила, что в настоящее время правительство разрабатывает меры по открытию аэропортов и поддержке туристического сектора.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в стране. Всего в Зимбабве с начала пандемии подтвердили 6559 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже 5241 пациент выздоровел, еще 203 с болезнью не справились и скончались.