Пекин, , 04:04 — REGNUM Высокопоставленный представитель бюро общественной безопасности КНР потребовал от правоохранителей приложить больше усилий для поимки беглых преступников, подозреваемых в участии в деятельности организованной преступности, сообщает 1 сентября агентство Синьхуа.

Заместитель министра общественной безопасности КНР Ду Ханвэй призвал полицию по всей стране усилить сотрудничество в целях ареста ряда особенно опасных лиц как можно скорее.

Ранее в рамках специальной операции полиция Китая поместила 1712 беглых преступников, подозреваемых в участии в деятельность организованных преступных группировок в специальный список. Из них 1526 человек уже были арестованы.

Кампания страны по борьбе с организованной преступностью и искоренению местной мафии, начатая в начале 2018 года, вступила в решающую стадию в преддверии победы, сказал Ду на соответствующей конференции. С момента начала кампании китайская полиция рассмотрела более 12 900 соответствующих дел.

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