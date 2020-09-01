Кейптаун, , 23:56 — REGNUM За прошедшие сутки в Южно-Африканской республике зафиксировано всего 1218 новых случаев коронавирусной инфекции, 1 сентября сообщило Министерство здравоохранения ЮАР.

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Согласно отчету минздрава ЮАР, в стране с начала эпидемии заразились коронавирусом 628 259 человек, из них 549 993 уже вылечились, 14 263 умерли. В стране проведено более 3,7 млн тестирований на коронавирус.

Суточное число случаев COVID-19 в ЮАР с середины июля до конца августа снизилось с пиковых значений в 13−14 тыс. до примерно 2,5 тыс. Однако ЮАР всё ещё занимает первое место в Африке и шестое в мире по выявленным случаям коронавирусной инфекции.

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