Сараево, , 20:59 — REGNUM Министерство иностранных дел Великобритании на своем официальном сайте дало советы своим гражданам, желающим посетить Боснию и Герцеговину. Среди них — отказ от посещения территорий вне городской местности в связи с наличием мин и высоким уровнем преступности, сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz 1 сентября.

Также на сайте указано, что британским гражданам необходим отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не более чем за 48 часов до пересечения границы БиГ.

«Уровень преступности в отношении иностранцев в целом невысок, но следует остерегаться карманников в городах и общественном транспорте, а особенно быть осторожными в районах, являющихся популярными среди туристов», — предупреждает министерство иностранных дел Великобритании.

Напомним, что ежегодно Боснию и Герцеговину посещает около 9000 британских граждан. Большинство поездок проходит без проблем.