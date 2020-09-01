Ватикан, , 20:58 — REGNUM Папа римский Франциск возобновит поездки по Италии и миру не ранее 2022 года, передает Mediaset во вторник, 1 сентября, со ссылкой на осведомленные источники в Ватикане.

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Согласно этим данным, в руководстве Святого престола намерены дождаться появления вакцины от коронавируса.

Масштабная встреча с представителями семей и молодежи, которая должна была пройти в Риме в 2021 году, вероятнее всего состоится годом позднее. Все личные встречи и аудиенции будут проходить в Ватикане.