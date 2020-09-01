Село Черный Отрог, , 20:58 — REGNUM На родине Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области 1 сентября состоялось открытие новой школы. Здание стало достойной частью историко-мемориального комплекса, который посвящен самому знаменитому черноотрожцу — Виктору Степановичу Черномырдину, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Открытие сельской школы — это долгожданное событие. Строительство началось в 2013 году в рамках договора пожертвования между Межрегиональным общественным фондом им. В.С. Черномырдина и предприятием «Газпромдобыча Оренбург» — ПАО «Газпром». Достраивали объект по поручению президента России Владимира Путина.

«Поручение президента выполнено. Этот новый, современный объект — дань памяти и уважения нашему знаменитому земляку, и он появился благодаря поддержке Владимира Владимировича Путина. В этой школе есть всё необходимое, чтобы ребята могли самореализоваться в любой из дисциплин: учебных, спортивных, трудовых. Я глубоко убежден: Виктор Степанович гордился бы, что в Черном Отроге теперь есть такая новая, современная школа. Здесь будут учиться талантливые дети, которые потом прославят наш регион — так же, как в свое время Виктор Степанович», — сказал губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

В школе начал работать первый в регионе «Газпром-класс». Он открыт на базе десятого класса Черноотрожской школы. Идея профильного класса в том, чтобы дать ученикам углубленное представление об инженерных профессиях и особенностях нефтегазового производства.

Общеобразовательная школа рассчитана на 400 учащихся. В настоящее время в образовательном учреждении 279 учеников.

В современной школе есть два бассейна, спортзал, информацинно-библиотечныйцентр, два кабинета информатики с доступом к высокоскоростному интернету.