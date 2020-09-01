Главным событием Дня знаний в 2020 году стал всероссийский открытый урок «Помнить — значит знать» с участием президента России Владимира Путина, направленный на сохранение исторической памяти. Открытый онлайн-урок был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и году Памяти и славы. Глава российского государства назвал современными коллаборационистами тех, кто соглашается с переписыванием истории Второй мировой войны.

На связь со студией вышли школьники из Крыма, Калининградской области, Краснодарского и Камчатского краёв, Новосибирской, Курской, Новгородской, Рязанской, Владимирской, Кировской областей и Москвы.

О том, как прошёлт урок президента РФ — в трансляции ИА REGNUM.