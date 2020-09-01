После дистанционного обучения и долгих летних каникул 1 сентября начался новый учебный год. Как заверил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, все школы РФ открываются в очном режиме. От традиционных праздничных линеек в этом году пришлось отказаться. Тем не менее, с букетами и ранцами сегодня ребята вновь идут в школы.

Подробнее о том, как учебные заведения готовились к работе по новым правилам из-за сохранения риска распространении COVID-19, читайте в трансляции ИА REGNUM: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Также в детские сады возвращаются дошколята. А вот вузам России дали право самостоятельно устанавливать дату начала учебного года (она может быть перенесена на срок до двух месяцев) в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Кроме того, не все высшие учебные заведения вернулись к очному режиму занятий.

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