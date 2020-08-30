Париж, , 12:53 — REGNUM В новом трейлере будущей Assassin's Creed Valhalla разработчики показали, как будут проходить в игре бои с мифическими существами. Видео было опубликовано 28 августа на YouTube-канале издания GamesRadar.

Создатели игры отметили, что она «будет пропитана» британской мифологией и сообщили, что в ролике показаны лишь некоторые из существ, с которыми геймеры столкнуться при прохождении. Кроме того, они показали в трейлере знаменитого викинга Рагнара Лотброка.

Релиз Assassin's Creed Valhalla запланирован на 17 ноября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Ubisoft уволила Ашрафа Исмаила, который ранее занимал должность бывшего креативного директора проекта этой игры. В компании отметили, что приняли такое решение из-за его неподобающего поведения.

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