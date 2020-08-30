Загреб, , 12:37 — REGNUM В новом трейлере предстоящего шутера Serious Sam 4 разработчики показали меха (огромного боевого робота) под названием «Папамобиль». Видео было опубликовано 28 августа на YouTube-канале издательской компании DevolverDigital.

В ролике некая старушка объясняет Сэму, как он может найти боевую машину папы римского, а также рассказывает о её возможностях. После демонстрации длительной подготовки меха к работе, зрители могут видеть, как главный герой уничтожает врагов с помощью «Папамобиля».

Релиз четвёртой части Serious Sam запланирован на 24 сентября 2020 года. Ранее разработчики из хорватской студии Croteam отложили релиз игры, не объяснив причину своего решения.

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