Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Sony дала понять, что в будущем планирует выпускать больше игр для платформы ПК. Об этом 29 августа сообщил журнал PC Gamer.

Соответствующее заявление компания включила в свой корпоративный отчёт за текущий 2020 год. Sony пояснила, что рассмотрит такую возможность для того, чтобы увеличить прибыль. При этом в компании отметили, что ожидают роста конкуренции со стороны многопользовательских игр для ПК и других платформ.

Напомним, ранее на ПК вышли две игры, которые какое-то время были эксклюзивами PlayStation: Death Stranding и Horizon Zero Dawn. Релиз ПК-версии последней состоялся 7 августа 2020 года.

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