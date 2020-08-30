Ростов-на-Дону, , 11:37 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки умерли четыре пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 30 августа.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались две женщины в возрасте 62 и 79 лет (обе страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы) и двое мужчин в возрасте 80 и 88 лет (оба также страдали хроническими заболеваниями).

Общее число жертв COVID-19 в Ростовской области за время пандемии достигло 348 человек.