Тирасполь, , 11:40 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике выявили 55 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 30 августа в пресс-службе министерства внутренних дел.

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Также сообщается о выздоровлении одиннадцати человек.

Всего в республике на данный момент выявили 2176 случаев заражения SARS-CoV-2. 1561 человек выздоровел, 62 человека скончались от осложнений болезни, вызванной коронавирусом.

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