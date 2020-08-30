Ереван, , 12:38 — REGNUM 29 августа были осуществлены три вывозных авиарейса из Армении в Россию, с помощью которых домой смогли вернуться 340 человек, сообщили 30 августа в пресс-службе посольства России в Армении.

Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

Следите за развитием событий в трансляции: «Страны возобновляют авиасообщение и открывают границы — трансляция»

В частности, накануне были осуществлены рейсы по маршруту Ереван-Краснодар, Ереван — Минеральные Воды и Ереван — Москва.

Всего, по информации дипломатического представительства России, из Армении в РФ «в рамках комплексной работы» вернулись 6350 человек.