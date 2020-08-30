Бишкек, , 09:16 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 108 случаев инфицирования коронавирусом, сообщили 30 августа в пресс-службе штаба по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Численность выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 за весь период эпидемии в республике достигла 43 820.

За минувшие сутки зарегистрировали еще один летальный случай, общая численность смертей от осложнений заболевания составила 1059 (2,4% инфицированных).

На 225 человек увеличилось число выздоровевших от COVID-19. За весь период эпидемии в Киргизии выздоровели 38 198 человек (87,1% инфицированных).

Отмечается, что за сутки среди медицинских работников было зарегистрировано пять случаев инфицирования коронавирусом, шесть медицинских работников выздоровели и были выписаны из стационаров, семь — выписаны из домашней самоизоляции.

В Киргизии с начала эпидемии выявили 3131 случай инфицирования коронавирусом медицинских работников, из которых 2453 медработника выздоровели.

На данный момент на лечении в стационарах находятся 736 инфицированных, амбулаторно лечатся 4870 человек.

Отметим, в Киргизии в статистические данные по числу инфицированных коронавирусом включены как лабораторно подтвержденные случаи заражения SARS-CoV-2 (код заболевания U07.1 согласно международной классификации), так и случаи внебольничной пневмонии (код заболевания U07.2).